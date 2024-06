Cachoeiro: governador aponta diferenciais da pré-candidata do PSB

A ex-secretária municipal de Obras e pré-candidata a prefeita do PSB em Cachoeiro de Itapemirim, Lorena Vasques, teve o seu trabalho destacado pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), nesta quarta-feira (5).

Durante o evento, em que a sigla oficializou o nome de Lorena para disputar as eleições municipais, o chefe do Poder Executivo estadual, portanto, por meio de um vídeo, destacou as características que fazem da pré-candidata do PSB um nome competitivo e ideal para gerir Cachoeiro.

“Para ela não tem tempo ruim. Trabalha todos os dias, sábado, domingo, feriado, quando é preciso a presença dela, do trabalho dela, ela está trabalhando. Ela tem capacidade de diálogo, muita capacidade de diálogo. Ela tem efetividade, é competente naquilo que faz”, afirma Casagrande .

Na oportunidade, também destacou-se a importância da manutenção da parceria entre o Governo do Estado e o município de Cachoeiro.

Dessa forma, entre as ações de destaque foram citadas as obras de macrodrenagem, parceria para reabilitar vias, investimentos nas escolas, nas área de esporte e no interior, com calçamento rural e aplicação de revsol.

“Nós temos uma parceria muito forte com Cachoeiro de Itapemirim, com as entidades, com a Prefeitura Municipal, com a sociedade Cachoeiro. Nossos investimentos, são investimentos grandes na cidade”, ressalta o governador.

Entretanto, além da Lorena Vasques, também estão no páreo pela Prefeitura de Cachoeiro Diego Libardi (Republicanos) e o deputado estadual Theodorico Ferraço (PP).