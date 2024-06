Cachoeiro: inscrições para festival de quadrilhas juninas termina sexta (7)

Os interessados em participar da segunda edição do Festival de Quadrilhas Juninas de São João da Feira “Art’s na Praça” ainda podem se inscrever. As inscrições foram prorrogadas até esta sexta-feira (7).

Para isso, é necessário preencher o formulário on-line bit.ly/festivalquadrilha2024. São dez vagas disponíveis, que serão preenchidas pela ordem de inscrição.

O evento vai acontecer nos dias 19 e 23 de junho. As apresentações acontecerão na Praça de Fátima, a partir das 19h30. Na ocasião, os grupos serão avaliados por uma banca julgadora, que atribuirá pontos, tendo como base os critérios de coreografia, harmonia, figurino, originalidade e evolução.

Os três primeiros colocados serão premiados com troféus. Além disso, todos os dez grupos inscritos receberão uma ajuda de custo de R$ 300 para auxiliá-los na preparação das apresentações.

O regulamento completo da competição, contendo todas as informações e anexos, pode ser conferido no site da Prefeitura de Cachoeiro, na página de editais (www.cachoeiro.es.gov.br/editais).

Quadrilhas juninas: feira de artesanato

Além do festival de quadrilhas juninas, a edição de São João da Feira “Arts na Praça” levará diversos outros atrativos à Praça de Fátima. Atrações culturais, feira de artesanato e grande variedade de comidas típicas integram a programação do evento.

A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Cachoeiro e Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci). Conta, também, com o apoio do Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).