 Muqui: produtores ganham reforço para o trabalho com café

Os cafeicultores de Muqui serão beneficiados com três piladores de café. Os equipamentos foram contratados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

As máquinas agrícolas serão destinadas as associações que trabalham com o café em Taquaral, Mundo Novo e São Domingos.

O deputado estadual Allan Ferreira (Podemos), que requereu os equipamentos para os agricultores, comemorou a publicação da iniciativa no Diário Oficial.

“Agradeço mais uma vez a parceria e atenção do governo do Estado para mais essas aquisições tão importantes para a agricultura familiar capixaba. Porque café não pode faltar, concordam?”, escreveu.