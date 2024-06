Festa de Cachoeiro: solenidades celebrarão história da cidade

O mês de junho, período em que é celebrado o padroeiro do município, São Pedro, a Prefeitura realiza uma série de tradicionais eventos que exaltam a história da cidade e a memória de personalidades que nela nasceram e viveram, durante a Festa de Cachoeiro.

Leia também: Castelo: 96 anos de emancipação é comemorado com desfile cívico

No dia 23 de junho, domingo, acontece a 44ª edição da Corrida de São Pedro, que, neste ano, contará com dois mil participantes, em trajetos de 5 e 10 quilômetros da região central. Um dia antes, no sábado (22), acontece a edição “kids” da prova, destinada para crianças.

Na segunda-feira (24), o município se prepara para receber o Cachoeirense Ausente Nº 1 de 2024. O eleito deste ano é o médico Écio Barbosa Fraga, que será recepcionado às 16h, no Trevo da Itapemirim. Em seguida, Écio receberá mais homenagens na Praça Jerônimo Monteiro, e, à noite, às 19h30, acontece a solenidade do Cachoeirense Ausente, no Centro Operação de Proteção Mútua.

Em seguida, na terça-feira (25), serão entregues as comendas Newton Braga, Rubem Braga e In Memoria, durante solenidade da Câmara Municipal a ser realizada no Jaraguá Tênis Clube. São comendas atribuídas a artistas, intelectuais, figuras públicas e personalidades ligadas ao município que tenham contribuído com seu desenvolvimento socioeconômico e cultural.

Já no sábado (29), Dia de São Pedro, a programação da Festa de Cachoeiro estará repleta de manifestações culturais e religiosas destinadas ao padroeiro do município. As atividades começam logo cedo, às 5h, com a Alvorada da Banda 26 de julho, que percorrerá diversos bairros da cidade, seguida pela solenidade de hasteamento da bandeira, homenagem ao busto de Newton Braga e o tradicional desfile escolar, eventos que serão realizados na Praça Jeronimo Monteiro.

Na parte da tarde, as manifestações religiosas começam com a procissão de São Pedro, saindo da Catedral, às 15h, em direção ao Grêmio Santo Agostinho, no bairro Vila Rica, onde acontece a missa em homenagem ao padroeiro de Cachoeiro. À noite, a Ponte de Ferro “Demisthóclides Baptista” será palco da Festa dos Amigos da Praça Vermelha, às 19h.

“Embora a Festa de Cachoeiro seja muito esperada por sua programação cultural no Parque de Exposição, também devemos lembrar que o evento é uma homenagem a Cachoeiro e aos seus filhos ilustres. Convidamos todos a estarem conosco nessas solenidades, revivendo grandes momentos e escrevendo novos capítulos da rica história do nosso município”, afirma Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro.

Programação da Festa de Cachoeiro 2024

A edição 2024 da Festa de Cachoeiro estará repleta de atrações para todos os públicos. A programação inclui as tradicionais solenidades, como a recepção do Cachoeirense Ausente, a Missa de São Pedro e a Corrida de São Pedro, além de uma série de shows musicais com a participação de artistas nacionalmente conhecidos, como o cantor Dilsinho e a dupla Munhoz e Mariano. Confira a programação completa no site da Prefeitura de Cachoeiro