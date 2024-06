Cachoeiro: revitalização de UBS e obras de Infraestrutura são entregues

Nessa quinta-feira (13), Coutinho, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, recebeu a solenidade de entrega das obras de revitalização da Unidade Básica de Saúde (UBS) e, também, das obras de infraestrutura (drenagem e pavimentação) em cinco vias do distrito.

As intervenções , executadas pela Prefeitura de Cachoeiro, visam melhorar a infraestrutura urbana da região e, consequentemente, a qualidade de vida dos moradores.

As obras de revitalização da UBS Coutinho incluíram a manutenção dos aparelhos de ar condicionado, instalação de bebedouro, manutenção elétrica, troca de tomadas e lâmpadas, instalação de portas e fechaduras, pintura de portas, janelas, grades, além da pintura interna e externa do prédio. Foram também instalados acessórios de higiene nos banheiros, trocados assentos sanitários, realizados assentamentos de revestimentos na cozinha, e efetuada a manutenção hidráulica e canalização dos drenos de ar condicionado.

O secretário municipal de Saúde em exercício, Gedson Alves, enfatizou a importância das melhorias para a comunidade de Coutinho. “Com esta revitalização, estamos garantindo um ambiente mais seguro e acolhedor para nossos pacientes e profissionais de saúde. A melhoria das condições físicas da unidade reflete diretamente na qualidade do atendimento prestado”.

Além da revitalização da UBS, a Prefeitura também entregou a pavimentação e drenagem de cinco ruas do distrito. As ruas Projetada 11, 12, 13, 14 e 15 receberam pavimentação em concreto.

“Estamos avançando com melhorias para os moradores do distrito de Coutinho, em intervenções que darão melhores condições de mobilidade e resolverão, principalmente, problemas relacionados à lama em épocas de chuvas”, afirmou o secretário municipal de Obras Rodrigo Bolelli.

As obras de drenagem e pavimentação em Coutinho integram o pacote de obras de infraestrutura que, no total, beneficiarão 23 quilômetros de vias em todo o município, com um investimento total de quase R$ 67 milhões em convênio com o governo estadual.

Outras frentes de serviços desse mesmo pacote de obras já foram entregues nos bairros Aeroporto, Marbrasa e Central Parque. No total, a Prefeitura de Cachoeiro beneficiará 82 vias do município com as melhorias desse pacote.

“Com a entrega dessas obras, reforçamos o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos moradores, fortalecendo o distrito de Coutinho como um lugar cada vez mais estruturado, assim como temos feitos em outros distritos e também em bairros da sede do município”, destacou o prefeito de Cachoeiro Victor Coelho.