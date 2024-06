Cadela Alga “entra” em ação e localiza drogas escondidas em Alegre

A Cadela Alga (K9), da Polícia Militar, entrou em açõa e localizou drogas que estava enterradas no quintal de uma casa no Morro do Ilton, em Alegre, na noite da última sexta-feira (14).

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 18h40, os policiais realizavam o patrulhamento na rua 15 de agosto, quando passaram próximo a uma residência, conhecida pelas denúncias de tráfico, e visualizaram um homem de 23 e uma mulher de 33 anos, que correu para o interior da casa.

Durante a revista, os militares localizaram com o suspeito, duas tiras de maconha, além de R$270,00 em notas trocadas. A mulher que correu foi localizada na sala, juntamente de outra suspeita, de 22 anos, que já foi presa nos dias 17 e 23 de maio desse ano.

Contudo, com apoio da Cadela Alga (K9), foram encontradas outras três tiras de maconha na cozinha e 51 pedras de crack, que estavam enterradas no quintal. Além disso, foram localizados um papelote de cocaína, uma bucha de maconha, um pote de ácido bórico e mais R$ 337,00.

Tráfico de drogas

Aos militares, a mulher de 22 anos informou ser a proprietária da residência e que os demais envolvidos seriam integrantes do Primeiro Comando Vermelho (PCV), e estavam usando a casa como local de tráfico de entorpecentes.

Os suspeitos receberam voz de prisão e juntamente com todo material apreendido foram encaminhados à 6° delegacia regional de Alegre.