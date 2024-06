Jovem é detido com drogas durante abordagem em Guaçuí

Um jovem de 22 anos acabou detido após ser pego com pedras de crack durante uma abordagem no bairro São Miguel, em Guaçuí, na tarde da última sexta-feira (14).

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 14h54, policiais realizavam o patrulhamento por uma lagoa, quando avistaram o suspeito. Neste momento, a equipe abordou e localizaram em seu bolso uma pedra média de crack, pesando aproximadamente 11,5 gramas, além da quantia de R$110,00.

Leia também: Cidade do ES pagará R$ 250 mil a professores por produtividade

A PM informou que o suspeito já foi detido por tráfico e está com alvará de soltura de abril deste ano. Sendo assim, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.