Caminhonete sai da pista após colisão contra ônibus na Rodovia do Sol

Um ônibus da viação Sudeste bateu na lateral de uma caminhonete S10 na tarde deste sábado (8), próximo à base da Marinha do Brasil, na Rodovia do Sol, no município de Marataízes.

Segundo informações, o condutor da S10, um senhor de 81 anos, estava estacionado no acostamento e, quando foi retornar para a pista, colidiu com ônibus que transportava adolescentes.

Com a batida, a caminhonete S10 saiu da pista, parando na vegetação próximo à área da praia.

Uma unidade do Samu foi acionada e prestou atendimento ao motorista da S10, que foi conduzido para a UPA de Marataízes. O estado de saúde do motorista não foi informado. Ninguém no ônibus se feriu.