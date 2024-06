Campanha de Vacinação contra Influenza é prorrogada até o fim do estoque

A Campanha de Vacinação contra a Influenza foi prorrogada até o fim do estoque das doses nos municípios. Aliás, a orientação foi dada pelo Ministério da Saúde, por meio do Ofício Circular Nº 169/2024. Anteriormente, o órgão federal havia indicado o encerramento da campanha para o dia 31 de maio.

O Espírito Santo recebeu 1.384.000 doses que foram distribuídas aos 78 municípios capixabas. Já foram aplicadas pouco mais de 700 mil doses. Contudo, o Estado apresenta uma cobertura vacinal de 42,9% dos grupos prioritários. A meta preconizada é de 90%.

Aliás, até a semana epidemiológica (SE) 21 (até 25 de maio), foram confirmados 301 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza e 26 óbitos.

Diante disso, embora a campanha tenha sido ampliada para toda população acima de seis meses de idade, a Secretaria da Saúde (Sesa) ressalta ainda a importância dos grupos prioritários, tais como crianças de 6 meses a menores de 6 anos; indígenas vivendo em terras indígenas; gestantes; puérperas; trabalhadores de saúde; professores; e idosos (60 anos ou mais), continuarem se vacinando, uma vez que é a população mais vulnerável ao caso grave da gripe.

