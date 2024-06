Cão Messi encontra drogas escondidas em vegetação em Cachoeiro

O Cão Messi, da Polícia Militar, encontrou drogas que estavam escondidas em uma rua do bairro Bom Pastor, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação ocorreu na terça-feira (11).

De acordo com a Polícia Militar, a equipe da Força Tática recebeu informações de que suspeitos estariam realizando o tráfico de drogas na Rua Benjamin Silva. No entanto, os policiais foram ao local e, com ajuda do Cão Messi, encontraram 38 pedras de crack e 45 buchas de maconha escondidas em uma área de vegetação.

Contudo, a PM disse que não foi possível atribuir o material a nenhum indivíduo. Sendo assim, o material foi apreendido e encaminhado para a 7ª Delegacia Regional do município, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.