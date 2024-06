Capixaba é confirmado em duelo inédito de boxe no Brasil

No próximo dia 15, acontecerá um duelo inédito na história de 111 anos do boxe no Brasil. Dois medalhistas olímpicos vão se enfrentar na categoria peso médio (até 72,575 quilos).

Hebert Conceição, campeão olímpico em Tóquio, em 2021, e o capixaba Esquiva Falcão, prata em Londres-2012.

O duelo, que será realizado no Komplexo Tempo, em São Paulo, promete ser decisivo na carreira dos lutadores. Uma derrota poderá causar o fim da credibilidade.

Dessa forma, tanto Esquiva como Hebert precisam de um grande resultado para tornar seus nomes interessantes de novo no boxe no Brasil e no mercado internacional.

Esquiva é o 12º no ranking do Conselho Mundial de Boxe (CMB). Já Hebert, não aparece em nenhuma classificação das quatro entidades que dirigem a nobre arte.

Esquiva, de 34 anos, soma 30 vitórias (20 nocautes) e uma derrota. O lutador capixaba chegou a disputar o título mundial dos médios, mas perdeu para o alemão/italiano Vincenzo Gualtieri, por pontos, após 12 assaltos.

Entretanto, o baiano Hebert, de 26 anos, tem apenas cinco lutas como profissional, com três nocautes.

Hebert x Esquiva será uma das preliminares do evento que terá como atração principal a luta de boxe entre o brasileiro Anderson Silva e o americano Chael Sonnen.

Estadão Conteúdo