Corrida Leia Run acontece neste final de semana em Cachoeiro. Confira

No próximo domingo, dia 9 de junho, acontece a corrida Leia Run, em Cachoeiro de Itapemirim. A corrida conta com o patrocínio da Unimed Sul Capixaba.

O evento oferece uma caminhada de 4 km e, uma corrida de 7 km, com largada às 7h, na Praça Jerônimo Monteiro. A arena terá assessorias esportivas, áreas para fotos e apresentações de bandas.

Todos os participantes que completarem a prova, receberão medalhas. Haverá premiação especial para os destaques dos 7 km.

