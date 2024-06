Caravanas Margaridas passarão por cidades do Sul do ES. Confira!

Com o objetivo de levar autonomia feminina e oportunidades de desenvolvimento profissional às mulheres, a Secretaria Estadual das Mulheres (SESM) realizará, no próximo dia 15, a Caravana Margaridas na cidade de Piúma. Promovido em parceria com a Prefeitura de Piúma, o evento vai ocorrer no Portal da Ilha do Gambá, em Piúma, das 14h às 19h.

Realizado por meio de caravanas itinerantes, o objetivo do evento é promover a visibilidade, o empoderamento e o empreendedorismo das mulheres em situação de vulnerabilidade social. Durante a ação, serão realizadas oficinas de capacitação, além de treinamentos e workshops em diversas áreas, como habilidades profissionais, empreendedorismo, liderança e desenvolvimento pessoal.



Nessas atividades, também serão abordados os temas do enfrentamento à violência e da igualdade de gênero; a promoção da saúde e o bem-estar da comunidade, além da oferta de serviços de cidadania e atendimento jurídico.



A Caravana Margaridas é uma ação do Programa Mulher Viver +, uma estratégia que reúne diversas ações e projetos voltados para as mulheres do Espírito Santo. O objetivo é reunir mulheres em um espaço seguro e acolhedor para que elas possam compartilhar suas experiências e fortalecer a confiança.



“O estímulo à autonomia financeira é essencial para que as participantes possam melhorar suas condições. Por meio da Caravana Margaridas, fortalecemos a autoestima das mulheres, valorizamos o empreendedorismo feminino e reforçamos a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, informou a secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes.



Até o momento, a Caravana Margaridas já realizou oito edições, passando pelos municípios de Marataízes, Baixo Guandu, Sooretama, Ibiraçu, Ibatiba, Aracruz, Vila Velha e Bom Jesus do Norte.



“A visibilidade proporcionada pelo evento ajuda a combater estigmas e preconceitos, mostrando o potencial transformador dessas mulheres na sociedade. A presença da Caravana em várias localidades também estimula a economia daquela região e corrobora com a valorização das empreendedoras locais”, disse a gerente de Empreendedorismo, Inclusão Produtiva e Autonomia Econômica das Mulheres, Marjorie Seidel.

História

O nome da Caravana é uma homenagem à Margarida Maria Alves, trabalhadora rural e sindicalista paraibana que passou a vida lutando pelos direitos das mulheres trabalhadoras rurais. Ela foi assassinada em 12 de agosto de 1983 e se tornou um símbolo em defesa dos direitos da categoria – e um marco na denúncia das violações sistemáticas dos direitos fundamentais.

Confira as datas das próximas Caravanas Margaridas:

22/06 – Conceição da Barra

20/07 – Alto Rio Novo

10/08 – Linhares

09/11 – Vargem Alta

23/11 – Santa Teresa

14/12 – Água Doce do Norte