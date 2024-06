Governador do Estado abre Feira dos Municípios 2024 no ES

A Feira dos Municípios 2024 já está aberta ao público. Até o próximo domingo (09), os capixabas têm a oportunidade de conhecer o potencial turístico, gastronômico e cultural dos 78 municípios do Espírito Santo em um só lugar. O evento realizado no Pavilhão de Carapina, na Serra, foi aberto na noite dessa quinta-feira (06), com a presença do governador Renato Casagrande. Esse é o segundo ano consecutivo de realização da feira após um hiato de duas décadas. A entrada é gratuita.

“Mais do que uma feira, essa é uma festa dos municípios, em que as equipes de cada cidade se mobilizam para apresentar suas potencialidades. Temos produtos de ótima qualidade, pontos turísticos que passamos a conhecer e um ambiente agradável para toda a família. O evento deste ano tem como tema: o encontro das origens capixabas. No Espírito Santo, recebemos a influência de vários lugares do mundo, que contribuíram para a formação da nossa identidade capixaba. Somos um Estado pequeno em tamanho, mas que serve de exemplo positivo de organização para todo o Brasil”, afirmou o governador Casagrande, que estava acompanhado da primeira-dama do Estado, Maria Virgínia.

Tema da Feira dos Municípios 2024

A Feira deste ano tem como tema: Encontro das Origens Capixabas. A escolha se deu em função dos 150 anos da Imigração Italiana, que tem uma forte influência na história do Brasil e do Espírito Santo. Aproveitando o resgate da influência desses imigrantes na formação do estado, a Feira traz todos os povos que compõem as origens do povo capixaba, desde os povos originários, passando pelos portugueses, italianos e demais europeus, o povo africano, árabe e oriental de uma forma geral. Essa diversidade pode ser vista nos espaços e na programação da Feira este ano.

“Essa é uma data importante para ser lembrada e também para recordarmos a formação do povo capixaba. Somos uma mistura de muitas etnias e durante a feira vamos valorizar todas elas. Os estandes dos municípios cresceram, assim como a praça de alimentação, que terá mais restaurantes e dois espaços”, comentou o diretor-geral da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Alberto Farias Gavini Filho.

Feira dos Municípios 2024: vitrine

Para o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, a Feira dos Municípios é uma vitrine importante para mostrar a riqueza cultural, gastronômica e turística de todas as regiões do Espírito Santo. “Cada cidade aqui presente traz um pedaço da nossa identidade e história. Isso é algo que precisamos celebrar e compartilhar com todos. A resposta do público já no primeiro dia foi incrível, e estou confiante de que os próximos dias serão inesquecíveis. Aproveito para fazer esse convite a todos: venham se encantar com o que nosso estado tem de melhor.”

“A diversidade cultural no Espírito Santo, esse mosaico incrível, traz tantas manifestações populares. O evento conta com palcos que vão receber essa reunião de artistas, grupos, bandas e coletivos dos mais variados estilos e regiões do Estado. Essa programação foi construída em conjunto com as regiões. Na edição passada da Feira, a iniciativa foi um sucesso. Neste ano, vamos receber 40 grupos de vários lugares, colorindo os corredores e espaços da Feira dos Municípios”, acrescentou o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha.

Gastronomia

O número de restaurantes aumentou. No ano passado foram 10, um de cada região. Este ano, serão 12 restaurantes na Praça de Alimentação, sendo três da culinária litorânea, três da italiana, três da alemã, uma da africana, uma da árabe e uma da portuguesa. Cada um desses restaurantes oferece pelo menos três pratos e um deles tem o custo de até R$ 25,00. E além das opções da Praça, teremos o espaço de comidas de rua com churrasquinho, hambúrgueres e muito mais.

Para os amantes das cervejas artesanais, serão 12 opções. E a novidade é que além de cerveja, teremos duas ilhas, uma para quem gosta de vinhos e outra para quem preferir drinks.

Apresentações musicais

Uma das grandes atrações da Feira dos Municípios é a programação musical, sempre com artistas capixabas. Este ano, ela será uma mistura de ritmos, com diversas vertentes musicais, do axé ao trap, e de gerações, como a Banda Auê, que agitou os tradicionais carnavais de Conceição da Barra nos anos 90, e a Budah, um dos nossos grandes e promissores talentos.

As apresentações musicais vão acontecer nos dois palcos principais, o Pocar e o Raízes. Subirão nesses palcos, nomes já consagrados como o Regional da Nair, Moxuara, Herança e Macucos e novos expoentes que fazem sucesso em seus municípios e regiões como Pele Morena, a dupla sertaneja Marcos e Willian, os Germanos e muitos outros (confira a programação completa abaixo).

Carbono neutro

Assim como qualquer atividade humana, desde os processos industriais, agropecuária e até pequenas ações do nosso dia-a-dia, a realização da Feira dos Municípios gera emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera (principalmente o CO2). Mas a organização do evento este ano contratou uma empresa especializada para fazer o levantamento das emissões e desenvolver ações para redução e a compensação com a compra de créditos de carbono.

Uma das ações previstas para o evento será a adoção de copos reutilizáveis e o incentivo ao público para levar o seu copo, desde que não seja de vidro. Para quem não quiser levar o seu copo, a organização estará colocando à venda os copos temáticos ao valor de R$ 10. Com isso, as pessoas ainda poderão levar uma lembrança do evento para casa. Mas quem desejar, poderá devolver o copo e ser ressarcido.

Para efeito do cálculo de emissões do evento, são considerados desde transporte de materiais para o pavilhão, o consumo de energia elétrica, os resíduos gerados durante o evento e até o deslocamento das pessoas até o local.

Combate ao feminicídio

A Feira dos Municípios é pioneira no Brasil ao firmar parceria com o Instituto Banco Vermelho (IBV), uma entidade brasileira que se propõe a incentivar e conscientizar a sociedade a lutar pelo feminicídio zero. A iniciativa tem como estratégias de atuação a intervenção urbana, por meio da instalação de bancos vermelhos (cenográficos e funcionais) em espaços públicos e privados, a realização de campanhas de prevenção, de palestras e de capacitações, além de desenvolvimento de protocolos para prefeituras, secretarias e empresas e estratégias para eventos livres de assédios.

A ideia é fazer uma intervenção no evento, com um banco vermelho gigante, e a pintura de alguns bancos menores com a cor vermelha lembrando o sangue das vítimas de feminicídio no Brasil, assim como, o uso de mensagens de conscientização. Mas não se limita a isso. Também irão promover um treinamento com as pessoas que trabalharão no evento para que eles estejam atentos a qualquer tipo de violência contra a mulher e saibam atuar nestas situações, para construir um evento livre do feminicídio.

Atendimento ministerial aos municípios

Durante a Feira, os 78 municípios do Espírito Santo poderão receber atendimento direto de representantes de Ministérios do Governo Federal e Bancos Públicos, que estão vindo direto de Brasília, para dar suporte aos gestores durante o evento. A ação tem a finalidade de fomentar a articulação entre instituições das três esferas de governo, assim como a construção de um canal permanente de proximidade e informação entre os entes federados.

A iniciativa da Secretaria Especial de Assuntos Federativos (SEAF) da Presidência da República, promove a participação ativa dos Ministérios e demais órgãos federais em um esforço conjunto para democratizar o acesso aos programas e serviços essenciais.

Nesse sentido, estarão presentes na Feira dos Municípios, com um espaço específico de atendimento, os Ministérios da Igualdade Racial (MIR), Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Saúde (MS), Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Agricultura e Pecuária (MAPA), Minas e Energias (MME), Secretaria das Relações Institucionais (SRI), Controladoria-geral da União (CGU), Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

Serviço:

Feira dos Municípios 2024

Data: 06 a 09 de junho

Local: Pavilhão de Carapina (Rodovia do Contorno s/nº, BR 101, Km 1, Serra)

Horário de funcionamento:

Sexta-feira (07 de junho) – 14h às 22h

Sábado (08 de junho) – 10h às 22h

Domingo (09 de junho) – 10h às 18h

Entrada Gratuita / Estacionamento pago (R$ 10)

Apoio: Amunes e Assembleia Legislativa

Apoio Institucional: Sebrae ES, Fecomércio ES, Descubra o Espírito Santo, Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo

Realização: ES Convention

Estrutura

Parque de diversões

Roda Gigante

Mini Fazendinha

Espaço Flores

Praças de alimentação interna e externa

12 restaurantes

14 cervejarias

1 estação de drinks

1 estação de vinho

Mais de 20 atrações musicais capixabas

Mais de 40 apresentações de manifestações culturais típicas capixabas

Programação musical (sujeita a alterações)

07/06

Palco Raízes

17h – Ada Koffi

19h – Douglas Lopes

21h30 – Germanos

Palco Pocar

18h – Luiza Dutra

20h – Herança

22h30 – Seis 3

08/06

Palco Raízes

12h30 – Projeto Feijoada

16h – Dj Fábio Carvalho

18h – Juana Zancheta

20h – Budah

22h30 – Trio Clandestino

Palco Pocar

17h – Ronnie Silveira

19h – Eloá Puri

21h – Macucos

09/06

Palco Raízes

12h – Jenifer

17h30 – Marcos e Willian

Palco Pocar

13h30 – Regional da Nair

16h – Pele Morena

19h – Banda Auê

Restaurantes

Disk Pizza Paulista e Chef Renata Ramos – Cozinha Italiana

Chef Bergson Rodrigues – Cozinha do Litoral

Porto Vix – Cozinha Portuguesa

Remanso Bistrô – Cozinha Italiana

Restaurante do Gilson – Cozinha do Litoral

Manda Esfiha – Cozinha Árabe

Purumar – Cozinha do Litoral

Cantina da Nonna – Cozinha Italiana

Produtos dos Anjos – Cozinha Africana

PCM Pizza Truck e Chef Duda Gaviorno – Cozinha Italiana

Mercado Regional dos Vales e Café – Árabe

Bello Monti – Cozinha Italiana

Cervejarias

Cervejaria Bourbon – Região das Montanhas Capixabas

Cervejaria Artesanal Timbeer – Região do Caparaó Capixaba

Cervejaria Mestra – Região Metropolitana

Cervejaria Panzert – Região do Caparaó Capixaba

Kingbier – Região Metropolitana

Convento Cervejaria – Região Metropolitana

Cervejaria Alquimistas (Top Beer) – Região Metropolitana

Cervejaria Stelzer – Região do Verde e das Águas

Douger Cervejaria Artesanal – Região dos Caminhos do Café, Pedras e Cachoeiras Noroeste Capixaba

I Lupi Cervejaria – Região dos Imigrantes

Cervejaria Pedra Beer – Região do Verde e das Águas

Cervejaria Barba Ruiva – Região das Montanhas Capixabas