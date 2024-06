Carreta tomba e motorista fica gravemente ferido na BR-101, em Itapemirim

Uma carreta carregada com chuchu e tomate tombou às margens da BR-101, na altura de Safra, em Itapemirim, na noite da última sexta-feira (14).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 20h45, no km 409 da BR-101, próximo à um posto de combustível.

O motorista da carreta sofreu lesões graves e foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Apesar do acidente, a pista não precisou ficar interditada.

