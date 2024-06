Óleo na pista causa acidente entre motociclistas em Cachoeiro

Dois motociclistas ficaram feridos após escorregarem em um óleo na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde de sexta-feira (14).

Segundo informações da Guarda Civil Municipal, por volta das 04h45 desta sexta-feira, um ônibus passava próximo a um posto de combustível, quando o cárter estourou, causando o vazamento de óleo.

Por conta disso, a pista ficou escorregadia e dois motociclistas que passavam no local acabaram caindo. A GCM isolou a via e acionou o Corpo de Bombeiro Militar, que aplicou pó de serra para a retirada do óleo. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.