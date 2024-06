Castelo: 96 anos de emancipação é comemorado com desfile cívico

No último domingo, dia 16 de junho, a Prefeitura de Castelo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEME), realizou o tradicional “Desfile Cívico Escolar 2024” em comemoração aos 96 anos de emancipação política do município.

O evento, que aconteceu na Avenida Ministro Araripe, reuniu cerca de 800 estudantes de todas as idades, além de um grande público que prestigiou esse momento de civismo e cidadania.

Com o tema “Incluir é criar espaço seguro para que todas as vozes sejam ouvidas” o desfile cívico contou com a participação de alunos das 22 escolas da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino, do Tiro de Guerra 01/006, da Lira Castelense, da Escola Família Agrícola e das Bandas Marciais da Escola João Bley e do Liceu Muniz Freire.

Um dos pontos altos do desfile foi a participação de um bloco de destaque formado pelos integrantes do Programa Intersetorial “Busca Ativa Escolar”, coordenado pela SEME. O programa tem como objetivo criar condições práticas para que cada comunidade se engaje no combate ao abandono e à exclusão escolar, garantindo o direito à educação para todas as crianças e adolescentes.

“Foi um desfile belíssimo! É muito importante ver o resgate da cultura castelense em nossos desfiles escolares. Parabenizo todos os estudantes e as escolas participantes, e a SEME pela excelente organização”, destacou o Prefeito João Paulo Nali.

Fonte: Prefeitura de Castelo