Prefeito de Venda Nova participa de diálogo com novos líderes de turma

A Secretaria Municipal de Educação promoveu, na sexta-feira (14), um momento com os estudantes Líderes de Turma das escolas de Ensino Fundamental – anos finais. No total, 38 estudantes foram eleitos pelos estudantes e, agora, são protagonistas no desenvolvimento das ações de gestão escolar.

O processo de seleção de cada líder se dá por meio de eleição direta, gerenciada pelas Comissões Eleitorais Escolares, compostas por funcionários do corpo docente e do corpo discente de cada escola, visando garantir um espírito democrático e participativo em todo o processo.

Os líderes e vice-líderes de turma devem ter um perfil capaz de incentivar positivamente a turma, desenvolvendo ações de cooperação e protagonismo, devendo apresentar características como: bom relacionamento com a comunidade escolar, responsabilidade, presteza, tolerância, organização, boa capacidade para se comunicar, imparcialidade, proatividade e outros.

O momento teve a participação da pedagoga Regiane Falqueto e da estudante Eloa Dantas Batista, da EEEFM Fioravante Caliman, que compartilharam a experiência e os resultados do trabalho desenvolvido em parceria com os líderes de turma naquela escola.

A cerimônia também contou com a presença do vice-prefeito,Tarcísio Botacin, e do prefeito Paulinho Mineti, que enfatizou: “ Ser líder não é fácil, mas é muito importante termos bons líderes, que possam atuar nas comunidades, nas escolas e na sociedade”.

Ao final da cerimônia, todos os alunos receberam certificados e camisas como forma de fortalecer o compromisso com a missão assumida.

A posse dos líderes de turmas atende à Portaria nº 008/2023, da Secretaria Municipal de Educação, que normatiza o Conselho de Líderes de toda a Rede Municipal. Os estudantes empossados têm a missão de participar da gestão democrática da escola, inclusive na tomada de decisões durante o ano letivo.

Fonte: Prefeitura de Venda Nova do Imigrante