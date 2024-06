Castelo consagra campeões da 2ª Copa de Futevôlei

Após 90 dias de disputas acirradas, com a participação de 12 duplas, a grande final reuniu os quatro melhores times: João Pedro e Vinícius, Kaique e Peterson, Neto e Gustavo, e a dupla Vitor Gava e Jorginho.

Em uma partida emocionante, Vitor Gava e Jorginho conquistaram o título de campeões, enquanto Neto e Gustavo ficaram com o segundo lugar. Kaique e Peterson completaram o pódio na terceira posição, e João Pedro e Vinícius finalizaram na quarta colocação.

Leia Também: Brasileirão Série D: Real Noroeste entra em campo nesta terça (25)

O prefeito de Castelo, João Paulo Nali, prestigiou o evento e parabenizou os vencedores e a SEMLEJ pelo sucesso da competição.

“Nossa gestão tem um compromisso com o incentivo à prática esportiva e à promoção de competições em diversas modalidades. Agradeço a todos os participantes e parabenizo as duplas vencedoras e a Secretaria pelo excelente trabalho”, ressaltou o Prefeito.

Fonte: Prefeitura de Castelo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.