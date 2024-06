Castelo: prefeitura abre processo seletivo para diversos cargos

A Prefeitura de Castelo abriu processo seletivo para cargos em diversas áreas da administração municipal.

As vagas serão oferecidas por meio do edital 01/2024. O processo seletivo é destinado aos níveis de ensino fundamental incompleto a superior completo.

O certamente prevê a contratação temporária para atendimento às necessidades de excepcional interesse público.

De acordo com a Prefeitura de Castelo, o processo seletivo simplificado destina-se à contratação de profissionais os cargos de pedreiro, pintor, operador de serviços de obras públicas.

Também há vagas para operador de serviços gerais, cuidador infanto juvenil, cuidador de idosos e advogado.

As inscrições serão realizadas no Centro de Cultura e Cidadania de Castelo. O espaço localiza-se na Rua Antônio Machado, n.º 118, Centro, nos dias 12 e 13 de junho, das 09h às 12h e das 14h às 16h.

As dúvidas em relação a seleção deverão ser esclarecidas junto à Comissão do Processo Seletivo Simplificado pelo telefone: (28) 3542-6300 – Ramal 121.

