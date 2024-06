Central de Benefícios estará fechada nesta sexta (21) em Cachoeiro; veja

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES) de Cachoeiro de Itapemirim informa à população que a Central de Benefícios, e a sede da pasta, localizadas na avenida Nossa Senhora da Consolação, nº 132, bairro Vila Rica, estarão fechadas, nesta sexta-feira (22), para a realização do processo de dedetização.

O almoxarifado do órgão, localizado no Centro de Manutenção Urbana (CMU), no bairro São Geraldo, também estará fechado para o procedimento preventivo. As demais repartições ligadas à Semdes funcionam, normalmente.

Devido à necessidade de garantir um ambiente seguro e saudável para todos, o atendimento ao público fica suspenso durante todo o dia. O fechamento temporário visa assegurar que o processo de dedetização seja realizado de maneira eficaz, prevenindo a presença de pragas e garantindo a higiene do local. Os serviços e atendimentos serão retomados normalmente na próxima segunda-feira (24).