Estudantes de Itapemirim visitam agência de publicidade em Vila Velha

Com o intuito de fortalecer o aprendizado teórico, os estudantes de Itapemirim, dos cursos técnicos de Marketing, Administração e Educação Financeira do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Washington Pinheiro Meirelles, realizaram uma visita técnica a uma agência de publicidade de Vila Velha, na última sexta-feira (14).

Durante a visita, os estudantes puderam observar de perto as práticas e processos da agência, que já recebeu diversos prêmios no Estado. Além disso, eles acompanharam o desenvolvimento de campanhas publicitárias. Desde a concepção da ideia até a execução final, compreendendo a importância do planejamento estratégico e da criatividade no sucesso de uma campanha. Assim, a experiência também permitiu que entendessem melhor o funcionamento dos setores de criação, mídia, atendimento ao cliente e planejamento.

Leia Também: Bom Jesus inicia uso do sistema E-Docs na administração municipal

“Para os alunos de Marketing, a visita foi particularmente valiosa para entender a aplicação prática dos conceitos aprendidos em sala de aula. A segmentação de mercado, posicionamento de marca e estratégias de comunicação. Já para os alunos de Administração, ofereceu insights sobre a gestão de projetos, organização interna e fluxo de trabalho dentro de uma agência. Os alunos de Educação Financeira e Fiscal puderam ver a importância do controle financeiro e da gestão de orçamentos na viabilidade e sucesso das campanhas publicitárias”, explicou Maria de Lourdes Vieira, coordenadora do Curso Técnico de Marketing.

Fonte: Sedu