Cerca de 400 jovens irão caminhar 8 km em louvor a São José de Anchieta

Cerca de 500 jovens do Estado e de outras partes do Brasil irão participar da 1ª Caminhada Jovem – Peregrinos de Cristo, que acontecerá neste sábado (8), entre o balneário de Iriri e o Santuário Nacional de Anchieta, em Anchieta. A peregrinação de 8 km faz parte das atividades da programação da Festa Nacional de São José de Anchieta, que este ano celebra 10 anos de canonização do santo, padroeiro do Brasil.

De acordo com os organizadores, irão participar grupos de jovens e adolescentes de diversas cidades capixabas e dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal.

A caminhada será iniciada às 16h, na matriz Nossa Senhora das Graças, em Iriri, e seguirá pelo litoral do município com uma parada na Praia de Inhaúma. A previsão é chegar no Santuário Nacional às 18h. Às 19h acontece o último dia da novena.

Os organizadores recomendam que os participantes usem tênis confortável e leve sua própria água, além de uma vela ou lanterna.

Inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevOZiCSk–Fs9YIpSzsfvmAuu4UIO6EaM7ESSZXMlDK2zf1w/viewform