Mimoso: 1,3 mil famílias atingidas pela enchente vão receber R$ 600

A Paróquia São José revelou que arrecadou R$ 780.605,78 em doações via pix para ajudar as vítimas da enchente devastadora que atingiu Mimoso do Sul entre os dias 22 e 23 de março, deixando mais de 10 mil desabrigados e causando a morte de 18 pessoas.

Esta semana, a igreja anunciou que distribuirá o montante para 1.300 famílias em vale-compras de R$ 600, que deverão ser usados exclusivamente no município.

Em parceria com a Associação Comercial, Industrial e Agro de Mimoso do Sul (Ascomi), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e com apoio da Prefeitura Municipal, a Paróquia desenvolveu a moeda local. As notas, disponíveis em valores de R$ 100 e R$ 200, só poderão ser usadas para compras ou quitação de débitos em estabelecimentos comerciais de Mimoso do Sul.

Iniciativa em Mimoso

Os comerciantes que receberem as notas paroquiais – que serão autenticadas com um carimbo da Paróquia São José e a assinatura do padre Gracione Augusto no verso – deverão contatar a Ascomi para apuração das cédulas e, em seguida, receberão a transferência do valor em reais.

Essa iniciativa visa garantir que o dinheiro das doações circule diretamente na cidade, promovendo o desenvolvimento econômico local e acelerando o processo de reconstrução do município. O vale-compras terá validade até 3 de agosto de 2024.

Cronograma para entrega dos R$ 600:

3 de junho:

8h às 10h: Café Moca

10h às 12h: Rua da Serra

14h às 16h: Serrano

4 junho:

8h às 10h: Itapuã

10h às 12h: Mangueira

14h às 16h: Vila da Penha

5 de junho:

8h às 10h: Chafariz

10h às 12h: Morro da Palha

14h às 16h: Centro

6 de junho:

8h às 10h: Alto Sebastião

10h às 12h: Funil

14h às 16h: Rua da Pratinha

7 de junho:

8h às 10h: Conceição do Muqui

10h às 12h: Santo Antônio