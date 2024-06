Cidade do ES pagará R$ 250 mil a professores por produtividade

A Prefeitura de Anchieta pagará mais de R$ 250 mil para mais de 130 profissionais da Rede Municipal de Educação. O valor é referente ao aumento da produtividade, com os alunos destes profissionais atingindo metas de aprendizado.

A gratificação por produtividade para profissionais da educação foi instituída pela Lei nº 1.556/2022. O valor é perto do dobro do que foi pago no primeiro ano de vigência da lei.

Além do desempenho nos testes aplicados no fim do ano a quase 5 mil estudantes, em turmas do 2º Período da Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental, são considerados ainda critérios como participação dos alunos no dia da prova.

Em 2023, uma comissão composta por diferentes profissionais da educação de Anchieta aperfeiçoou a lei sugerindo algumas alterações. Juntou-se a isso a melhoria dos índices de muitas escolas e o resultado foi que os valores pagos quase dobraram quando comparados a 2022, comprovando o compromisso da atual administração com a melhora do ensino no município e a valorização dos profissionais da educação.