Comissão decide convocar operadora de telefonia

Em reunião extraordinária nesta segunda-feira (17), a Comissão de Defesa do Consumidor decidiu convocar representantes legais da operadora de telefonia e internet Vivo.

O requerimento para a convocação partiu do presidente do colegiado, deputado Vandinho Leite (PSDB). De acordo com o parlamentar, o número alto de reclamações a respeito dos serviços prestados pela empresa no Espírito Santo justifica a convocação.

“Uma empresa que tem boa parte dos clientes do estado do Espírito Santo, mais de 80% de market share (participação no mercado). Uma empresa que praticamente não tem concorrência e que, de acordo com relatos, tem abandonado seus clientes e os serviços prestados nos últimos anos”, afirmou o presidente da comissão.

“Isso está cada vez mais claro para todos os usuários. Quando estamos com o telefone na mão, por diversas vezes, no mesmo dia, o sinal some completamente. Confesso que quando começou a acontecer comigo eu pensei que até o meu telefone poderia estar com algum tipo de problema, porque nos últimos seis meses está muito recorrente, ou seja, o problema sempre teve, mas agora é difícil um dia que não se tenha muitos problemas”, argumentou o tucano.

O deputado Delegado Danilo Bahiense (PL) também participou da reunião e votou de forma favorável à convocação de representantes da operadora. A data da reunião ainda será alinhada entre as assessorias dos dois parlamentares.

