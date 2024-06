Companhia internacional abre 58 vagas de emprego no Espírito Santo

A companhia internacional Seatrium, de Singapura, está com 58 vagas de emprego abertas para o Espírito Santo.

As oportunidades estão sendo disponibilizadas por meio do Estaleiro Jurong, localizado no município de Aracruz.

LEIA TAMBÉM: Processo seletivo no Sul do ES oferece salário de quase R$ 6 mil

As vagas de emprego no Espírito Santo são para técnico em mecânica, mecânico de manutenção, engenheiro de tubulação, encanador industrial, operador de guindaste, projetista de instrumentação naval, líder de montagem de andaimes, supervisor de solda, montador de estrutura metálica, entre outras. Veja a lista completa.

O grupo Seatrium possui negócios em 147 cidades de 42 países. Dessa forma, já concluiu projetos variados, como terminais de armazenagem de granéis, líquidos, logística para indústria química e construção naval.

Além de infraestrutura naval, parques industriais, tanques de armazenamento, somando diversos projetos de grande porte.

Em Singapura, a Seatrium possui cinco estaleiros de alta tecnologia. Do mesmo modo, construiu o Estaleiro Jurong, em Aracruz, no Espírito Santo.

A Seatrium atua no Brasil há mais de vinte anos e é responsável pela construção de plataformas de petróleo, entre elas a P50, marco da autossuficiência sustentável brasileira na produção de petróleo).

Além disso, também construiu modernos navios-sonda, afretados indiretamente à Petrobras, entre eles West Taurus e West Sirius.