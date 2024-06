Concurso público no Espírito Santo tem 375 vagas e salário de R$ 7 mil

Um concurso público no Espírito Santo abriu 375 vagas para diversos cargos com salário de até R$ 7.808,38.

O edital é da Prefeitura da Serra e foi divulgado nesta quinta-feira (26). As vagas são para os níveis médio, técnico e superior.

Os salários variam de acordo com cada função, com valor mínimo de R$ 1.485, podendo chegar a R$ 7.808,38.

As inscrições para o concurso público no Espírito Santo podem ser realizadas a partir do dia 1º de julho, através do site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).

A taxa de inscrição é de R$ 65 para quem vai concorrer aos cargos de nível médio e técnico. Já para quem pretende disputar as funções de nível superior, terá que desembolsar R$ 85.

Mais informações podem ser obtidas por meio do site da empresa responsável pelo certame.