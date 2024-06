Confira as atrações confirmadas para a Feira do Municípios 2024

Uma das grandes atrações da Feira dos Municípios é a programação musical, sempre com artistas capixabas. Neste ano, a programação será uma mistura de ritmos, com diversas vertentes musicais, do axé ao trap. Atrações como a Banda Auê, que agitou os tradicionais carnavais de Conceição da Barra nos anos 90, e a Budah, um dos grandes e promissores talentos.

As apresentações musicais se alternarão nos dois principais palcos (Pocar e Raízes). Vão subir nesses palcos, nomes já consagrados como o Regional da Nair, Moxuara, Herança e Macucos, e novos expoentes que fazem sucesso em seus municípios, como: Pele Morena, Marcos e Willian, Os Germanos e muitos outros.

A Feira dos Municípios 2024 acontece de 6 a 9 de junho, no Pavilhão de Carapina e, além da ampla e diversa programação musical, contará com apresentações de manifestações culturais de todas as regiões turísticas do Estado.

Neste ano, o evento estará 30% maior do que no ano passado. O crescimento se refletiu em melhorias para o público e diversidade de atrações. Os estandes dos municípios cresceram, assim como a praça de alimentação, que terá mais restaurantes e dois espaços.

Sucesso na edição de 2023

Após algumas décadas, a Feira dos Municípios retornou com sucesso total em 2023. Durante os quatro dias do evento, mais de 60 mil visitantes passaram pelo Pavilhão de Carapina e, tiveram a oportunidade de conhecer 77 estandes dos municípios, além de curtir mais de 30 manifestações culturais e 20 atrações musicais capixabas.

A praça de alimentação também movimentou o evento. Foram 10 restaurantes e 20 cervejarias. O resultado foi a venda de mais de 30 mil porções e 50 mil copos de chopp. Além disso, o estacionamento solidário arrecadou mais de duas toneladas de alimentos, que foram doadas para as comunidades ao redor do Pavilhão de Carapina.

Programação musical (sujeita a alterações):

06/06

Palco Raízes

21h – Zero27

Palco Pocar

18h – Orquestra Ammor

20h – Moxuara

07/06

Palco Raízes

17h – Ada Koffi

19h – Douglas Lopes

21h30 – Germanos

Palco Pocar

18h – Luiza Dutra

20h – Herança

22h30 – Seis 3

08/06

Palco Raízes

12h30 – Projeto Feijoada

16h – Dj Fábio Carvalho

18h – Juana Zancheta

20h – Budah

22h30 – Trio Clandestino

Palco Pocar

17h – Ronnie Silveira

19h – Eloá Puri

21h – Macucos

09/06

Palco Raízes

12h – Jenifer

17h30 – Marcos e Willian

Palco Pocar

13h30 – Regional da Nair

16h – Pele Morena

19h – Banda Auê

Serviço

Feira dos Municípios 2024

6 a 9 de junho

Pavilhão de Carapina

Horário de funcionamento

Quinta (06/06) – 14h às 22h

Sexta (07/06) – 14h às 22h

Sábado (08/06) – 10h às 22h

Domingo (09/06) – 10h às 18h

Praça de alimentação: 10h às 00h (quinta a sábado) /10h às 20h (domingo)

Entrada Gratuita

Estacionamento pago (R$ 10)

Estrutura

Parque de diversões

Roda Gigante

Minifazendinha

Espaço Flores

Praças de alimentação interna e externa

12 restaurantes

12 cervejarias

1 estação de drinks

1 estação de vinho

Mais de 20 atrações musicais capixabas

Mais de 40 apresentações de manifestações culturais típicas capixabas