Criança de 11 anos é baleada no rosto no ES

Um criança de 11 anos foi socorrida ao hospital, após ser atingida no rosto com um disparo de arma de fogo, no bairro Bebedouro, em Linhares. O caso aconteceu na tarde do último domingo (16).

De acordo com a Polícia Militar, no local, os militares foram informados que um homem, de 21 anos, estava manuseando uma espingarda de fabricação artesanal, momento que disparou e atingiu o irmão, de 11 anos. A irmã dos envolvidos explicou aos policiais que a arma pertencia ao seu falecido esposo, e que seu irmão não sabia manuseá-la.

A vítima foi socorrida por uma ambulância da Prefeitura para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O suspeito de 21 anos, e a mulher, de 25 anos, foram conduzidos à 16ª Regional de Linhares.

Segundo a Polícia Civil, na delegacia, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa cometida contra criança e/ou adolescente. A mulher foi autuada em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ambos foram liberados para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.