Consórcio cria frente de apoio às cidades do Sul do Espírito Santo

O Consórcio CIM Polo Sul criou uma frente de apoio às cidades do Sul do Espírito Santo. A iniciativa tem como objetivo continuar dando assistência aos municípios atingidos pelas fortes chuvas que caíram na região em março deste ano.

O evento para oficialização a frente de apoio às cidades do Sul do Espírito Santo foi realizado na última sexta-feira (21). O ato ocorreu no auditório do Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul, cidade mais atingida pela enchente.

Além do prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa (Republicanos), o encontro também contou com a participação da bancada federal capixaba na Câmara de Deputados e do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), conselheiro Domingos Taufner.

“Vários projetos só são possíveis com a união dos municípios e um consórcio consegue multiplicar os esforços. Durante a tragédia deste ano, vimos como a cooperação entre os municípios da região foi importante”, destacou Taufner.

Representantes de diversos municípios consorciados, Governo Estadual, Ministério Público Estadual, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil também estiveram presentes na formação da frente de apoio às cidades do Sul do Espírito Santo.