Partidas de voleibol vão agitar os Jogos Interescolares em Cachoeiro

Nesta semana, os Jogos Interescolares de Cachoeiro (Joici) seguem com a programação com partidas de vôlei, nas categorias masculina e feminina.

As partidas vão acontecer no ginásio Hermo Gomes, no bairro Aquidaban. Nesta quinta-feira (20), vão se enfrentar as equipes femininas infantil das seguintes escolas: Francisco Coelho, Luiz Marques Pinto, Ipê e Claudionor Ribeiro. Os jogos estão previstos para começar a partir das 7h40.

Já na sexta (20), as equipes masculinas de oito unidades escolares prometem fazer jogos emocionantes que vão definir os finalistas e a grande campeã. Disputam as escolas: Getúlio Vargas, Celp, Hosana Salles, Ifes, CEI Átila de Almeida Miranda, Agostinho Simonato, Lions e Liceu. Quem quiser conferir, basta comparecer. Os jogos se iniciam a partir das 7h10.

Campeões do basquete, handebol e vôlei

Na última semana, os primeiros campeões do Joici foram conhecidos. Na modalidade do basquete masculino infantil, a equipe da escola Agostinho Simonato ficou em primeiro lugar, na categoria infantil. A vice-campeã foi a escola Francisco Coelho.

Já na categoria juvenil, o vencedor foi o time da escola Getúlio Vargas e o vice foi da unidade escolar CEI Átila de Almeida Miranda. Na modalidade handebol, as equipes representantes da escola Ipê foram os grandes destaques, ganhando em todas as categorias: masculina e feminina, infantil e juvenil.

Além disso, nesta quarta-feira (19), também foi definida a equipe feminina de vôlei campeã. Na categoria juvenil, a grande vencedora foi a escola Ipê, seguida do time do Ifes, como vice-campeã.

Jogos Interescolares seguem até julho

A agenda de jogos do Joici segue até 12 de julho. Neste ano, participam da competição 24 escolas. Dentre elas estão: Agostinho Simonato, Amélia Toledo, Carolina Passos Gaigher, Centro de Ensino Lauro Pinheiro (Celp), CEI Átila de Almeida Miranda, Claudionor Ribeiro, Deusdedith Baptista, Escola Adventista, Francisco Coelho, Fraternidade e Luz, Getúlio Vargas, Hosana Salles, Ifes, Lions, Luiz Marques Pinto, Maria Angélica Marangoni, Pedro Estellita, Quintiliano de Azevedo, Santa Cecília, Liceu Muniz Freire, IPE, São Camilo, Inah Werneck e Zacheu Moreira.

Quem quiser ficar por dentro dos jogos, pode conferir a tabela das partidas (clique aqui para acessar). Além do vôlei, também serão disputadas as modalidades de futsal e de handebol, no ginásio do bairro Aeroporto; basquete, no ginásio do IBC; o atletismo será no campo do Grêmio Santo Agostinho e o vôlei de areia, na quadra do ginásio do Nova Brasília. Quem quiser conferir as partidas, basta comparecer: a entrada é gratuita.

Os jogos são voltados para os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, de escolas públicas e particulares. Haverá premiação, com troféus e medalhas, para as equipes que ficarem em primeiro e segundo lugar.