Cachoeiro: corpo é encontrado embaixo de ponte no rio Itapemirim

O corpo de um homem, identificado como Marcos Cicero Ferreira de Melo, de 53 anos, foi encontrado embaixo de uma ponte que atravessa o rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã do último sábado (15).

Segundo informações da Guarda Civil Municipal, por volta das 10h25, agentes passavam pela ponte Guadalajara (Ponte da Ilha da Luz), quando foram abordados e informados por populares, que havia um corpo dentro do rio Itapemirim, por baixo da ponte.

Neste momento, os guardas foram até o local e constataram que a vítima estava sem vida. A Guarda Civil Municipal isolou a área e, em seguida, acionou a perícia da Polícia Civil do município.

Leia também: Polícia cumpre mandado de internação contra adolescente em Castelo

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.