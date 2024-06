Festa de Cachoeiro: diversão e emoção marcam Corrida Kids de 2024

A categoria infantil da Corrida de São Pedro, deste ano, teve uma grande adesão e participação massiva de crianças e adolescentes, em Cachoeiro. A Corrida Kids 2024 foi realizada no último sábado (22) e contou com a presença de 300 jovens corredores.

Com muita animação e entusiasmo, os pequenos atletas se reuniram na Praça de Fátima, onde divertiram o público presente com disputas alegres e agitadas.

O menino Pedro Henrique de Luca Turini, de seis anos, estava bastante empolgado para participar de sua segunda competição. “No ano passado, eu corri bem rápido e conseguir chegar lá na frente. Estou bem animado para correr de novo e ganhar outra medalha”, salientou.

Aliás, a atleta Emanuelly Alves Vailante Sant’ana, de 14 anos, que já pratica artes marciais, afirma que a corrida é um esporte muito bom para complementar e fortalecer outras modalidades.

“Eu tenho aprendido Jiu-jitsu e karatê e sei como a corrida nos ajuda a ter um condicionamento físico melhor. Estou muito alegre por participar, pela primeira vez, da corrida kids, e já estou me preparando porque quero competir na corrida principal, daqui a alguns anos”, completa.

“Incentivar as crianças na prática esportiva é um dos nossos grandes objetivos. Felizmente, estamos vendo um grande crescimento da participação infantil nas programações esportivas de Cachoeiro. Certamente, vamos continuar trabalhando para que esse número continue aumentando”, expressa Rodolpho Maia, secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida.

