Corrida de São Pedro: kits serão entregues a partir desta quinta (20)

De quinta-feira (20) até sábado (22), a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro fará a entrega dos kits da 44ª Corrida de São Pedro e da 6ª Corrida Kids.

Leia também: Capixaba se classifica para a final Campeonato Brasileiro de Karatê

Os materiais serão entregues na loja MotoLíder (Honda Motos), na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, bairro Gilberto Machado, próximo à rodoviária de Cachoeiro.

Na quinta, os kits serão entregues de 16h às 20h, enquanto na sexta-feira (21), os participantes deverão retirar o material das 8h às 20h. Já no sábado (22), a entrega será feita das 8h às 12h.

Para retirar o kit, é necessário a apresentação de documento pessoal com foto, podendo ser digitalizado, e o comprovante de inscrição. Para a camisa kids, é preciso levar um pacote de fralda infantil, e para o kit dos adultos, um pacote de fralda geriátrica, tamanhos G, GG ou XG. Os donativos arrecadados serão destinados a instituições sociais do município.

Corrida de São Pedro

A prova dos adultos será realizada no domingo (23), com concentração às 6h e com largada às 7h, da Praça de Fátima. A disputa na categoria kids será no sábado (22), no mesmo local, com concentração dos participantes a partir das 15h.

Programação da Festa de Cachoeiro 2024

A edição 2024 da Festa de Cachoeiro estará repleta de atrações para todos os públicos. A programação inclui as tradicionais solenidades, como a recepção do Cachoeirense Ausente, a Missa de São Pedro e a Corrida de São Pedro, além de uma série de shows musicais com a participação de artistas nacionalmente conhecidos, como o cantor Dilsinho e a dupla Munhoz e Mariano. Confira a programação completa no site da Prefeitura de Cachoeiro