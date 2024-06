Capixaba se classifica para a final Campeonato Brasileiro de Karatê

A carateca Raylaine Sara se sagrou campeã da etapa Amazonas do Campeonato Brasileiro de Karatê e conquistou a classificação para a final da competição, que está prevista para novembro, em Recife, Pernambuco. Além disso, a atleta também foi campeã da Copa Amazônia. As duas competições foram encerradas nesse fim de semana, em Manaus, Amazonas.

Raylaine é contemplada pelo programa Bolsa Atleta e teve as passagens aéreas da viagem concedidas pelo Voe Atleta, ambos desenvolvidos pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Campeonato Brasileiro de Karatê

O Campeonato Brasileiro de Karatê teve início na última quinta-feira (13) e foi encerrado nesse domingo (16). Já a Copa Amazônia foi realizada no sábado (15).

A capixaba participou das duas competições na categoria individual Sênior Kumite nos -55kg da faixa roxa/preta e somou pontos para o ranking nacional da modalidade. Raylaine comentou sobre a satisfação com os resultados obtidos e expectativas para os próximos desafios da temporada.

“Foi muito gratificante para mim, porque eu me dediquei muito, meu professor também se empenhou muito junto comigo. Estamos numa pegada muito boa de treino, botar em prática o que a gente está treinando e ver que isso trouxe resultados positivos mostra que estamos no caminho certo. Ainda tem muito chão pela frente este ano, mas isso só me dá mais um gás de continuar treinando, buscando mais um título e continuar evoluindo no ranking brasileiro representando o meu Estado”, contou Raylaine Sara.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

Voe Atleta

O Voe Atleta, antigo Compete Esportivo, é um programa que custeia passagens de avião, com o intuito de viabilizar a participação de atletas e paratletas capixabas em competições nacionais e internacionais.