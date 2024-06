Mulher é atropelada e fica presa embaixo de caminhão em Castelo

Na manhã desta segunda-feira (17), ocorreu um acidente na Rodovia Fued Nemer, próximo a Ambientalis, em Santa Barbara, Castelo.

Leia também: Polícia Militar Ambiental recolhe 64 pássaros silvestres no ES

Segundo informações de populares, a mulher estaria correndo de uma vaca, quando acabou entrando no “ponto cego” do motorista, que estava dirigindo um caminhão Scania G420. Assim, o motorista acabou passando por cima da vítima.

Após solicitação, a 1ª Cia-3ºBBM foi até o local do ocorrido. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), chegando ao local, eles avistaram a vítima, que estaria embaixo do caminhão. As lesões da mulher estavam impedindo que ela saísse.

Os bombeiros, em conjunto com a equipe do SAMU, conseguiram tirar a vítima. Assim, a mulher foi transportada para o hospital, pela equipe do SAMU.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida pela Polícia Militar (PM).