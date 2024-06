Criança de 6 anos é espancada e morta dentro de casa no ES

Uma criança de 6 anos foi espancada e morta dentro da própria casa em Cariacica, na noite da última terça-feira (18).

Segundo a Polícia Militar, policiais militares foram ao bairro Novo Brasil, em Cariacica, verificar um possível homicídio. No local, o irmão da vítima disse que recebeu uma ligação de uma vizinha informando que sua mãe poderia estar ferida em casa.

No interior da residência, os policiais encontraram duas pessoas com a cabeça ferida atrás de uma mesa, sendo uma mulher de 46 anos e sua filha, uma criança. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou a morte da criança. A mãe foi levada ao HEUE.

Leia também: Idoso condenado por estupro e importunação sexual no ES é preso

Pai da criança é suspeito do crime

De acordo com relatos de vizinhos, as vítimas moravam com um homem, que é marido da mulher e pai da criança, e que, segundo os vizinhos, ele seria o suspeito de ter cometido o crime. Nenhum suspeito foi detido.

Sobre o crime, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

O corpo da criança foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.