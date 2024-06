Idoso condenado por estupro e importunação sexual no ES é preso

Um senhor de 82 anos, condenado na justiça por estupro de vulnerável e importunação sexual, foi preso na própria residência no bairro Romão, em Vitória. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (19).

De acordo com informações da Polícia Civil, os policiais civis se identificaram e apresentaram, ao acusado, o mandado de prisão definitiva, expedido pela 4ª Vara Criminal de Vitória, que determinou 37 anos de reclusão. O homem estava usando tornozeleira eletrônica e não ofereceu resistência.

Ele foi conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde foi apresentado à autoridade policial para as providências de praxe. Posteriormente, será encaminhado ao presídio. Não há detalhes dos crimes, pois o processo corre em segredo de Justiça.

