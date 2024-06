Criminoso rouba casa no sul do ES após render esposa e filha de policial

No final da manhã dessa quinta-feira (27), policiais militares foram acionados para verificar a informação de que a casa de um militar, localizada na região de Menino Jesus, em Muniz Freire, havia sido invadida por um homem armado com uma faca. Ainda segundo a denúncia, a esposa e a filha do policial teriam sido rendidas e mantidas reféns.

Equipes foram ao local, mantiveram contato com as vítimas, que confirmaram as informações.

A companheira do militar relatou que estava no quarto dela, quando um homem portando uma faca a rendeu e pegou o celular. Em seguida, o indivíduo foi ao quarto da filha do casal e também roubou o celular, mediante ameaça.

Posteriormente, elas foram trancadas no banheiro da residência enquanto o indivíduo roubou os pertences da família. Após subtrair algumas joias de ouro e também semijoias, no valor aproximado de R$ 8.000,00, ele tentou arrancar do dedo da mulher uma aliança, porém, ao perceber que ficaria machucada, a vítima pediu que ele deixasse que ela mesma retirasse o anel e o entregasse. Após o crime, o indivíduo pulou o muro e fugiu em uma moto.

Durante os levantamentos, foi possível identificar que a motocicleta utilizada tinha restrição de furto/roubo e que teria seguido em direção à Ibatiba.

Preso

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire e com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu, nessa quinta-feira (27), dois indivíduos, de 18 e 28 anos, suspeitos de envolvimento em um roubo na localidade de Menino Jesus, no município de Muniz Freire.

Após receberem informações de que o indivíduo suspeito de ter cometido o assalto estaria no bairro Novo Horizonte, em Ibatiba, as equipes policiais montaram uma campana no local. Ao avistarem o indivíduo de 28 anos saindo de um imóvel, foi realizado um cerco. O suspeito notou a aproximação das equipes e tentou fugir, no entanto, foi alcançado e preso.

“Ao ser questionado, o suspeito confessou ter praticado o crime e informou ainda que um indivíduo, de 18 anos, havia passado as informações sobre a residência e que o proprietário, um policial militar, não estaria no local durante o dia. Parte do material roubado foi encontrado na casa da irmã do suspeito, de 28 anos”, explicou o titular da Delegacia de Polícia de Muniz Freire, delegado Hélio Flávio Martins.

De posse dessas informações, a equipe se deslocou à residência do indivíduo de 18 anos, também localizada no bairro Novo Horizonte, em Ibatiba. No imóvel, foram encontrados um revólver calibre 32, oito pés de maconha, um tablete de maconha, munições de calibre 32 e 38, uma balança de precisão e R$ 1.130,00 em espécie. O suspeito não estava em casa no momento, mas foi localizado e detido em um campo de futebol próximo ao imóvel.

Ambos foram conduzidos à DP de Muniz Freire. O indivíduo de 18 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Já o indivíduo de 28 anos foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante uso de arma branca, resistência, desobediência e posse de drogas para consumo próprio.

Após os procedimentos de praxe, ambos foram encaminhados ao sistema prisional.

Fonte: SESP