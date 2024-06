Vídeo: incêndio atinge grande área em rodovia do Sul do ES

Na noite desta sexta-feira (27) uma grande área de vegetação foi consumida por um incêndio às margens da Rodovia ES 181, que liga Alegre-ES ao distrito de Anutiba.

O local também é próximo à central hidroelétrica de São Simão e há residências por perto. O incêndio estava ativo por volta das 22:00 de ontem (27).

O tempo seco e a falta de chuva podem ser fatores agravantes para o incêndio. Entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SESP) para saber se o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ainda não obtivemos retorno.

