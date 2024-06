Datas comemorativas de junho: quais delas serão feriado?

Muitas datas comemorativas de junho são voltadas para a celebração de santos, como, por exemplo, Santo Antônio, São João e São Pedro.

Porém, conforme levantamento da Agência Brasil, depois de um final de maio com pontos facultativos, o mês de junho de 2024 não terá nenhum feriado nacional.

Entretanto, não quer dizer que as datas comemorativas de junho não sejam marcantes.

No dia 5 de junho, por exemplo, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma comemoração internacional estabelecida pela 27ª sessão da Assembleia Geral da ONU em 1972.

Já no dia 12 de junho, é celebrado o Dia dos Namorados no Brasil. A celebração, que ajuda a movimentar o comércio, teve origem em uma campanha publicitária no ano de 1948. A escolha da data se deu por ser na véspera do Dia de Santo Antônio.

Outras datas comemorativas de junho são as dos “santos juninos”. No dia 13, os católicos homenageiam Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro e protetor dos pobres e aflitos. No dia 24, é celebrado o Dia de São João, que dá origem às festas juninas no Brasil. Já o Dia de São Pedro é 29 de junho.

No dia 18, é o Dia do Orgulho Autista, uma data marcada pela criação da entidade “Aspies/Autistas para a Liberdade” em 2004. Com a descoberta, vem os sentimentos de alívio e aceitação, além da busca por mais informações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O dia 20 é o Dia Mundial dos Refugiados, uma data estabelecida pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em 2000.

Finalizando as datas comemorativas de junho, destaca-se o dia 28, quando é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. A data marca a “Revolta de Stonewall” de 28 de junho de 1969, quando frequentadores do bar Stonewall Inn, na cidade norte-americana de Nova Iorque, reagiram pela primeira vez contra as constantes ações policiais.