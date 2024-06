De Vila Velha para Anchieta: desafio de ciclismo tem percurso de 80 km

Neste domingo (23), 350 atletas vão enfrentar o Desafio de Ciclismo São José de Anchieta, com o alinhamento previsto para 7 horas, na Praça dos Ciclistas, na Praia de Itaparica. A largada será às 7h30, no viaduto de Terra Vermelha, na Barra do Jucu, quando os ciclistas seguirão em direção ao município de Anchieta, totalizando o percurso de 80 quilômetros.

Na Rodovia do Sol, os atletas seguirão até o trevo de Setiba, onde devem virar à direita, passando pelo Contorno de Guarapari, seguindo até o trevo de Meaípe, onde seguirão à direita sentido Anchieta. No trevo após a Samarco seguirão em frente, no sentido Jabaquara, por aproximadamente 8 km. Retornarão os 8 km de volta e seguirão à direita na estrada da UGT Samarco, onde estarão a dois quilômetros da reta final, com a chegada em frente ao Senai de Anchieta.



As categorias são dividas entre o público masculino e feminino. O masculino contemplará as categorias Júnior, Sub-23, Sub-30, Elite Masculino, Máster A1, Máster A2, Máster B1, Máster B2, Máster C1, Máster C2, Máster D e Paraciclismo.

As categorias do feminino são: Júnior, Sub-23, Sub-30, Elite Feminino, Máster A, B e C, Paraciclismo. Na categoria Open, tanto para o público masculino como para o feminino, os atletas disputarão no Cicloturismo e na Dupla Mista. Todos atletas inscritos na prova estarão cobertos com seguro contra acidentes.



O Desafio teve sua primeira Edição no ano de 1997. Atualmente o Desafio de Ciclismo São José de Anchieta é uma prova clássica, que conta pontos no ranking nacional.

Entrega dos kit’s do Desafio

A entrega dos kit’s do evento será no sábado (22), das 13 às 16h30, na sede da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sesport), na Rua Coronel Schwab Filho, s/nº, no bairro Bento Ferreira, em Vitória.

Premiação

A premiação será no domingo a partir das 13 horas, na Rua de Lazer, localizada no Centro de Anchieta. O campeão de cada categoria receberá um belo troféu. Os participantes que se classificarem entre a segunda e a quinta colocação receberão a medalha do evento.

Sorteio

No final da prova será realizado o sorteio de uma bicicleta Trek, no valor de R$ 3,5 mil, oferecida pelas lojas Velo27 e Elite Bike.



Essa é uma competição aguardada durante o ano todo pelos atletas profissionais. Para os amadores, é uma excelente oportunidade de percorrer esse belíssimo litoral entre Vila Velha e Anchieta, com três pontos de hidratação, contando com seguro e uma infraestrutura única.



O Desafio de Ciclismo São José de Anchieta é uma realização da Federação Espírito Santense de Ciclismo, com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura de Anchieta e da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Vila Velha.

Serviço:

Desafio de Ciclismo São José de Anchieta

Data: domingo (23), às 7 horas

Local: Largada: Praça dos Ciclistas, na Praia de Itaparica

Chegada: Sede do Senai, em Anchieta