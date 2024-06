Delegacia de Muniz Freire prende suspeito acusado de abuso sexual

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire, realizou uma busca na última quarta-feira (12), no município de Muniz Freire, com o intuito de dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

Durante a ação, foi realizada a prisão de um suspeito, investigado pelo crime de estupro de vulnerável e violência psicológica. De acordo com a PCES, o acusado abusava sexualmente da sobrinha, de 12 anos.

Segundo o delegado Hélio Flávio Martins, titular da DP de Muniz Freire, no dia 14 de maio, uma equipe policial realizou uma palestra em uma escola. Ao final da visita, a vítima de 12 anos se aproximou e pediu para conversar a sós com uma policial feminina. “A vítima chegou a informar que vinha sendo abusada sexualmente e psicologicamente pelo tio há cerca de cinco meses”, disse.

No decorrer das investigações, também se descobriu que o suspeito abusou sexualmente da irmã mais velha da vítima, quando ainda era menor de idade, bem como da mãe da menor.

“Crimes como este, considerando principalmente a idade da vítima, devem ser exemplarmente punidos, e a prisão preventiva do indivíduo é a medida mais adequada ao caso concreto. Inclusive, isso reforça a nossa política de tolerância zero para crimes sexuais, violência doméstica e familiar e demais delitos praticados contra pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social”, reforçou o delegado Hélio Flávio Martins, titular da DP de Muniz Freire.

Os pais da vítima foram acionados pelos profissionais do conselho tutelar e relataram que não estavam cientes dos fatos. A vítima e sua família foram encaminhadas para receber o devido apoio psicológico.

O suspeito foi indiciado triplamente por estupro de vulnerável, bem como pelo crime de violência psicológica. “Ele foi indiciado por esse crime em razão do sofrimento psicológico experimentado pela vítima em razão do crime sexual”, disse o delegado.

O indivíduo foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), permanecendo à disposição da Justiça.