Operação “Armageddon”: Polícia Civil realiza 3ª prisão em Muniz Freire

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire, realizou, na última quinta-feira (13), uma operação no município de Muniz Freire, com o intuito de dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva decorrente da Operação “Armageddon”.

Segundo a Polícia Civil, durante a ação, uma mulher de 41 anos foi presa, investigada pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com as investigações, a suspeita era membro de uma organização criminosa, voltada para a prática de crimes de tráfico de drogas e homicídio, além de ser uma traficante varejista, encarregada do recebimento de porções de droga, preparo, fracionamento e comércio aos usuários finais.

Após levantamentos de inteligência e investigação policial, a equipe localizou e prendeu a investigada em frente à residência dela, situada no Distrito de Piaçu, em Muniz Freire. A detida foi encaminhada à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante para os procedimentos legais.

“Este é o terceiro alvo da operação ‘Armageddon’, em que a equipe executou a prisão. Trata-se de uma resposta efetiva para a sociedade da retirada de circulação de indivíduos acusados de crimes tão graves, pois sabemos os efeitos nefastos do tráfico de drogas, principalmente em cidades do interior”, relatou o delegado Hélio Flávio Martins, titular da Delegacia de Polícia de Muniz Freire.

No dia 29 de maio, os policiais de Muniz Freire prenderam o primeiro membro da organização criminosa, um homem de 32 anos, investigado por ordenar ações criminosas, aquisição de armas e drogas, além de ser o destinatário final dos lucros adquiridos pelos crimes.

No dia 5 de junho, um segundo membro da organização, um homem de 29 anos, também foi preso. Ainda de acordo com a PCES, o suspeito era responsável por afugentar eventuais concorrentes no tráfico de drogas, mediante ameaça armada e execução de homicídios.