‘Delivery do tráfico’: suspeitos são presos pela polícia em Piúma

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos durante uma operação realizada pela Polícia Civil e Militar, no bairro Piuminas, em Piúma, na última sexta-feira (21).

De acordo com a Polícia Civil, um dos suspeitos presos tem 21 anos e é apontado pelas investigações como gerente do tráfico de drogas do bairro. O outro indivíduo, de 28 anos, é suspeito de ser responsável pela entrada da droga conhecida como “haxixe”. Aliás, as investigações apontaram que ele realizava as vendas por meio de suas redes sociais e fazia as entregas na forma de delivery.

Durante a ação, foram apreendidas porções de maconha, crack, haxixe, balanças de precisão, celulares, material para embalo das drogas. Além de dinheiro, uma motocicleta e um revólver calibre 32 com 11 munições.

“As duas prisões em flagrante foram convertidas em preventivas durante a audiência de custódia. Os indivíduos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça”, relatou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma, delegado David Gomes.