Guarda Municipal prende jovem condenado por estupro no ES

Um jovem de 22 anos, condenado por estupro de vulnerável, foi preso pela Guarda Civil Municipal de Vitória, na manhã deste domingo (23), na Ilha de Santa Maria, em Vitória.

Segundo a GCMV, a prisão do criminoso se deu através da articulação precisa entre a Gerência de Inteligência, e o Centro de Monitoramento e a equipe da Guarda de Vitória.

“Fomos avisados, via rádio, pela Central de Monitoramento que este suspeito estava em um veículo passando pela avenida Veículos. Nossa viatura passa no sentido contrário quando visualizamos e, de imediato, retornamos e conseguimos aborda-lo na altura da Ilha de Santa Maria”, detalhou o guarda Alves.

A GCMV informou que o acusado conduzia um veículo no momento que foi detido. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, expedido no ano de 2022 pela 4° Vara Criminal da Serra. A prisão, em caráter definitiva, é referente à condenação de 12 anos em regime de reclusão.

O detido foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. Já o veículo, que não possuía qualquer restrição, foi entregue para condutor indicado pelo conduzido.

