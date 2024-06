Depósito de bebidas é atingido por incêndio em Castelo

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em um estabelecimento comercial, nesta quarta-feira (12), em Aracuí, no município de Castelo.

Segundo o CBMES, quando chegaram ao local, os bombeiros se depararam com um pequeno foco de incêndio em um armário de alvenaria. Lá, estavam duas botijas de gás.

O incêndio ocorreu em uma garagem usada como depósito de bebidas, e do outro lado da parede afetada, funciona uma distribuidora. Durante o combate ao incêndio, foram retiradas as botijas totalmente queimadas.

Após apagar o incêndio, os bombeiros observaram uma grande quantidade de fumaça, que atingiu o apartamento acima. Populares informaram que havia uma mulher e um bebê no imóvel, que foram retirados antes da chegada dos bombeiros.