Perseguição em Alegre: suspeito com mandado de prisão é detido pela PM

Na noite desta quarta-feira (12), os policiais militares do 3º Batalhão detiveram um homem com mandado de prisão, após perseguição policial em Alegre.

Os militares receberam a informação de que dois veículos estariam se deslocando de Guaçuí para Alegre, sendo que um deles seria uma Amarok, envolvida em uma ocorrência onde dois suspeitos teriam fugido da polícia, durante o Festival de Alegre.

Diante das informações, por volta das 19h28, os militares realizaram um cerco policial, onde a Caminhonete Amarok foi abordada na BR482, na serra de Alegre, não sendo localizado nada de ilícito e liberada.

Segundo a PM, outro veículo, uma Caminhonete L200, fugiu do local, sendo perseguida e abordada na Avenida Dr Chacon, próximo à Prefeitura de Alegre. O condutor foi detido no local. Dois outros ocupantes correram.

Ainda segundo a PM, um dos suspeitos, de 31 anos, foi alcançado e detido próximo ao Banco do Brasil. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Guaçuí em abril deste ano.

O condutor não tinha nada de ilícito, sendo constatando que não era habilitado e tomado as medidas administrativas.

O terceiro suspeito, de 36 anos, posteriormente identificado, conseguiu fugir. Contra ele também havia um mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara de Guaçuí em abril deste ano.

