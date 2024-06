Detran|ES informa sobre indisponibilidade temporária de serviços

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa que identificou uma instabilidade na Base de Índice Nacional (BIN), que é a base de dados informatizada onde ficam armazenadas as informações oficiais da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Leia também: Não recebeu a CNH e ela foi devolvida ao Detran|ES? Saiba o que fazer

A instabilidade pode afetar a realização de processos e a validação de serviços habilitação e veículos.

O Órgão esclarece que está trabalhando com o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) e o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), para solucionar a questão o quanto antes e minimizar os danos aos cidadãos que buscam esses procedimentos.